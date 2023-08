¡Ceylin y Derya, enfrentadas!: ¿Podrán resolver sus diferencias?

Ceylin está inmersa en un nuevo caso en el que ha desaparecido la mujer y la hija de un viejo conocido al que, además, representa ante la justicia. Por su parte, Derya es quien lleva el caso desde la fiscalía y quien tiene la última palabra.

La joven Erguvan acude a su despacho para saber la resolución del caso y Derya le comunica que cree que su cliente es sospechoso y, que por eso, determina la inmediata detención del joven, una decisión que deja totalmente sin palabras a Ceylin y más ahora que tenían tan buena relación.

Ceylin, muy decepcionada con la que creía que era su amiga, le cuenta a Ilgaz lo que ha pasado: “Me ha tratado como una extraña como si no me conociese”. La joven le explica que no entiende su actitud y su marido le responde que no se lo tome tan personal y le aconseja que no debe mezclar lo personal de lo laboral. ¿Podrán las mujeres más importantes de la vida de Ilgaz y Pars resolver sus diferencias?