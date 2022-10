Ceylin consigue que Çınar le cuente más detalles sobre el día en el que Inci fue asesinada: "Si la hubiera llevado a casa, ahora seguiría viva"

Ceylin quiere que Çınar le cuente todo lo que sabe sobre el día en el murió Inci. El joven está dispuesto a hablar con una condición: Que Ilgaz no le cuente a la policía que vende droga y que encontraron pastillas en su casa. El joven las escondía dentro del peluche de Defne, su hermana pequeña.

Ceylin intenta convencer a Ilgaz, pero el Fiscal no está dispuesto a ir en contra de la ética y está decidido a acusarle ante la policía, aunque eso manche el prestigio de su familia, pero la joven abogada no está dispuesta rendirse y decide mentir a Çınar diciéndole que ha convencido a Ilgaz para que no le delaten, aunque no sea verdad.

Çınar, que cae en su trampa, empieza a contarle cómo fueron las últimas horas de vida de Inci.

El joven se rompe recordando a Inci y le acaba confesando a Ceylin que la joven le llamó durante la madrugada pidiendo ayuda, después de salir corriendo de la casa del profesor tras la brutal paliza de su mujer.

Çınar le llevó ropa y la tarjeta de crédito de su padre, pero ahora se arrepiente de no haberla acompañado hasta su casa. Esa fue la última vez que vio a Inci con vida.