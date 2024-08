¡Cada día más enamorados! Ceylin e Ilgaz celebran su aniversario en una cita de película

Ceylin se dio cuenta de que Ilgaz y ella nunca habían celebrado su aniversario y quiso poner remedio a ese problema: le dijo a su marido que escogiese una fecha para festejar su amor y conmemorar las tres veces en las que se habían dado el sí quiero.

Con la ayuda de la pequeña Mercan, Ilgaz quiso preparar una sorpresa de película. Tanto él como Ceylin se vistieron con sus mejores galas para cenar en un restaurante con unas vistas espectaculares.

“¡Madre mía! Estás despampanante, le dice Ilgaz a Ceylin en cuanto la ve. Los dos se sienten como dos adolescentes y no dejan de alagarse. El fiscal le cuenta a su mujer que no sólo van a cenar en ese hotel… ¡si no que van a pasar la noche ahí! Por eso la pequeña Mercan se ha quedado a dormir con Elif.

Antes de ponerse a cenar, los dos protagonizan un romántico baile como si de su boda se tratase. Ambos se encuentran en una nube y están tan enamorados como el primer día. ¡Cómo nos gusta verlos así!

en resumen: ¡Ilgaz y Ceylin vuelven a darse el sí, quiero en una improvisada e inesperada boda!