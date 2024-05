¿Al borde de la ruptura?: Ceylin le confiesa a Ilgaz que nunca le habría contado lo de Firat

La llegada de Firat ha dado un importante giro a la vida de Ilgaz y Ceylin. La abogada se ha reencontrado con su ex tras muchos años sin verse y después de haber roto su relación con el policía sin despedirse.

Ilgaz está muy dolido desde que, tras atar cabos, descubrió que su mujer y Firat habían mantenido una relación. Además, la tensión entre Firat e Ilgaz se palpa en el ambiente, algo que no facilita nada las cosas.

Ilgaz y Ceylin hablan del tema y la abogada le confiesa a su marido, que, si él no hubiese averiguado que Firat era su ex, jamás se lo habría contado: “Lo habría ocultado y no me sentiría culpable”.

Ilgaz se queda todavía mucho más decepcionado con Ceylin y le pide a su mujer que necesita tiempo para procesarlo todo porque está muy dolido con ella. ¿Será este el principio del fin de su relación?