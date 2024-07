El bonito regalo de la pequeña Mercan a Tuğçe: “Así se curará antes”

Todos los familiares y amigos de Tuğçe están muy preocupados por ella tras la brutal agresión que casi le cuesta la vida. Aunque la joven ha sobrevivido, su estado es grave y sigue en el hospital luchando por su vida.

Ilgaz y Ceylin están avanzando mucho en la investigación para intentar localizar a los culpables, no pueden ocultar su tristeza y preocupación en casa. El matrimonio intenta disimular para que Mercan no se cuenta, pero a la pequeña, que no se les escapa una, enseguida descubre que algo pasa.

“¿Por qué estáis tristes?”, le pregunta a la niña a sus padres e Ilgaz le responde que la prima Tuğçe ha tenido un accidente y que se está recuperando.

Mercan entonces va corriendo a buscar su osito de peluche y le dice a su padre si puede llevárselo a Tuğçe “para que le de muchos abrazos”, le dice la pequeña añadiendo que así la joven se recuperará antes. ¡Qué bonito!