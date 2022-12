¡Aylin, cara a cara con Zümrüt!: ¡Le confiesa que sabe que es la amante de su marido!

La joven está destrozada. No puede creerse que su marido le haya sido infiel y mucho menos con Zümrüt, la mujer de su tío.

Aylin se planta en su casa para decirle que… ¡lo sabe todo! Mientras, Zümrüt no puede ni mirarle a la cara de la vergüenza que siente.

La hermana de Ceylin le dice que no quiere un enfrentamiento familiar ni que su hija crezca sin su padre al lado. Por eso, no va a permitir que nadie se entere de lo ocurrido, pero amenaza a Zümrüt y le pide que no vuelva a ver a su marido: “Aléjate de él”.

También, le dice que se vaya olvidando de su sueño de ser enfermera y que ella se encargará de que no vuelva a estudiar.