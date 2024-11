“Voy a vivir como merezco”: el aplaudido repaso de Bahar a Timur que impresiona a las clientas de la peluquería

Bahar ha vivido años al servicio de los demás y ha dejado sus deseos y aspiraciones a un lado. Se ha desvivido por su familia y ha hecho todo lo posible por no molestar. Se ha encargado de la casa y de los problemas familiares y, en muchas ocasiones, solo ha recibido malas caras y palabras.

Sin embargo, desde que la han operado, algo ha cambiado en ella. Ha decidido exprimir cada segundo de la vida al máximo y ha comenzado a consentirse a sí misma porque para algo se ha desvivido por su familia tantos años.

Esto es algo que Timur, su marido, no entiende, por eso ha decidido llamarla mientras se encontraba en la peluquería para pedirle explicaciones. “He vuelto de la muerte y estoy haciendo lo que quise hacer antes, pero no he podido”, se justifica ella.

“¿No podía tragarme mi orgullo y gastar el dinero que solo ganas tú? ¿o me resultaba extraño gastarme el dinero que no gano con mi trabajo?”, ha continuado exponiendo Bahar en su llamada.

Tras colgar el teléfono, las mujeres que se encontraban en la peluquería no han podido evitar aplaudir a Bahar. ¡Sin duda es un gran ejemplo de empoderamiento femenino! ¿Cómo será la relación con su marido a partir de ahora?