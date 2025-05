Todo salta por los aires en Renacer: descubre lo que ha pasado esta semana en las vidas de nuestros protagonistas

Esta semana, Renacer nos ha dejado emociones a flor de piel y momentos que han marcado un antes y un después. Las historias de amor, los secretos familiares y las decisiones impulsivas han puesto a prueba a todos… pero hay dos escenas que lo han cambiado todo: la no boda entre Seren y Uras, y el accidente en moto de Cem y Umay.

Seren le dice “no” a Uras

Uras ha preparado la velada más romántica de su vida. Le ha cantado una canción a Seren, le ha dicho que quiere formar una familia a su lado y, ante sus amigos y entre margaritas, ha organizado una boda sorpresa.

Pero Seren ha frenado todo. Le ha dicho que no quiere casarse así, que no puede aceptar una decisión impuesta. “Te dije que lo decidieras… no que me lo impusieras”, le ha dicho, dejando a Uras roto… y a todos sin palabras. Lo que debía ser un paso hacia el futuro, se ha convertido en un obstáculo que aún no saben si superarán.

Umay sufre su segundo accidente del año

Cem y Umay han cogido la moto de Evren a escondidas. Era la primera vez que él conducía. Iban demasiado rápido, un coche se ha cruzado en su camino… y el accidente ha sido inevitable.

Ambos han terminado en el hospital, fuera de peligro, pero el impacto ha sido mucho más que físico. Umay, completamente superada, ha llamado a Parla llorando, sin poder contener el miedo: “Hemos tenido un accidente”.

Ahora, Bahar, Evren y Timur deben enfrentarse a lo ocurrido… y decidir cómo actuar.

¡El hospital está que arde con tantas tensiones!

Por suerte, Evren ha tenido un respiro tras superar su operación más importante en la que se decidía su futuro. Al salir del quirófano, ha abrazado a Bahar y ha confirmado lo que todos esperaban: “Todo ha salido bien”. Timur ha reconocido que puede seguir operando, aunque los celos entre ellos siguen presentes.

Por otro lado, Efsun ha tenido una conversación sincera con Seren. Le ha pedido perdón por haberle pasado su rabia, por no estar cuando más la necesitaba… Y le ha pedido que no cometa sus mismos errores.

Renacer