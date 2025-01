Rengin se cansa de las excusas de Timur y pone fin a su sufrimiento: “Nuestra historia acaba así”

Timur ha visitado a Rengin en busca de respuestas. Le ha preguntado si ha hablado con Parla, y ella, sin dudar, ha defendido a su hija. "¿Cuándo vas a quererla como a tus otros hijos?" le ha reprochado.

Parla, la noche anterior, citó a Umay en el restaurante que estaba cenando con sus padres, lo que terminó por destapar que Timur llevaba una doble vida.

El cirujano, por su parte, ha reconocido su culpa y, a su vez, le ha echado en cara a Rengin no haberle dicho la verdad en su momento sobre la paternidad de Parla. "Todos mis hijos están destrozados por mi culpa. No doy la talla con ninguno de vosotros. Haga lo que haga, nunca es suficiente," ha lamentado, como si intentara justificar lo injustificable.

En ese momento, Rengin le ha dejado claro que debe tomar una decisión de manera inminente. "Tus hijos no se quedarán callados”, le ha advertido. "Me enfrenté a todo y a todos para que tu vida no se arruinara, pero ¿qué quieres de mí?" le ha preguntado, exigiendo una respuesta que Timur no ha sabido dar.

La ginecóloga, cansada de escuchar excusas, ha tomado una decisión: "Nuestra historia se acaba aquí", le ha dicho. Rompiendo otra vez con él, Rengin ha decidido que no podía seguir viviendo bajo la sombra de sus mentiras.