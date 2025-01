"Sé que me está engañando": Bahar confiesa a Cagla su dolor y desconfianza hacia Timur

Bahar se ha encontrado con Cagla en el puerto, con un arma en mano y una tristeza que ha dejado a su amiga bastante preocupada. "Es posible que Timur me sea infiel", ha confesado.

La voz interior de Bahar es clara, y aunque no puede confirmar sus sospechas, Rengin no deja de resonar en su cabeza.

Tal y como le ha dicho, Cagla no cree que Timur sea capaz de una traición tan cruel. Ha intentado tranquilizarla, diciéndole que necesita pruebas antes de llegar a una conclusión así. Pero Bahar no está tan segura. El sufrimiento la consume, y las piezas del rompecabezas ya no encajan.

Hay un detalle que le ha dado aún más razones para dudar: le compró una pulsera, y el día anterior le dio una tarjeta de regalo, sin entender qué estaba pasando.

Cagla, intentado calmarla, le ha sugerido que actúe con inteligencia. Timur tiene una cuartada para todo, y la situación es mucho más difícil de lo que Bahar imagina.