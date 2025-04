“Ya no confío en ti”: Evren se aleja de Süreyya tras quedar expuesto ante Bahar

Evren ha despertado en el hospital tras una operación crítica, y Süreyya no ha tardado en aparecer. Nada más verle consciente, ha corrido a su lado, desbordada por la emoción: “¡Casi mueres, me he vuelto loca!”, ha gritado.

Pero el reencuentro no ha sido como ella esperaba. Evren le ha reprochado lo que ha hecho mientras él luchaba por su vida, preguntándole por qué le ha confesado aBahar que habían tenido una relación durante el verano. Süreyya, al verlo tan serio, ha intentado justificarse haciéndose la víctima: “No sabía qué hacer, entré en pánico…”

Sin embargo, Evren no ha creído ni una sola palabra: “Hice exactamente lo que me pediste: dijiste que te sentías mal y que no lo contara. Ya veo que me equivoqué al confiar en ti”.

Muy dolido, ha marcado distancia con Süreyya y le ha pedido que se aleje. El cirujano ya no confía en ella… y lo ha dejado claro.