La advertencia de Gülçiçek a Rengin que lo dice todo sobre Timur: “No deberías arrastrate tanto”

Gülçiçek ha ido a la mansión que ahora es de Rengin para recoger algunas cosas de Bahar y de sus nietos. Ha llegado con un par de maletas y sin intención de discutir.

Nada más entrar, le ha dejado claro a la ginecóloga que no buscaba más problemas ni malos rollos pero, antes de marcharse, no ha podido callarse: “Comprendo que estés muy enamorada, pero no deberías arrastrarte tanto como lo haces. Un hombre que no le hizo bien a su esposa durante 25 años no te lo va a hacer a ti”.

Con ese consejo, Gülçiçek ha dejado claro lo que piensa. Después, le ha dicho algo más: que una casa que ha sido un infierno para una familia tampoco traerá nada bueno para otra. Le ha pedido que recapacite y que no se engañe a sí misma.

Rengin se ha quedado callada. No ha dicho ni una sola palabra. ¿Servirá para algo el sermón de la madre de Bahar?