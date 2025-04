Renacer | 7 de abril

“Solo quería ser feliz”: la desgarradora reflexión de Rengin tras quedarse con la casa de Bahar

Las paredes son suyas. Pero no lo que contenían. Rengin ha comprendido que esa casa no era felicidad. Era Bahar, su risa, sus hijos. Y ahora que no queda nada, ni siquiera puede mirarse al espejo.