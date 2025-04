Timur culpa a Bahar de ser mala madre y haber roto su familia: "Conoce tu lugar"

Bahar ha llegado a casa de Rengin decidida a llevarse a Umay. No quiere que su hija sufra más, ni que todo se resuelva así. Pero Timur la ha sacado a la calle… y allí ha comenzado un nuevo enfrentamiento.

El cirujano ha defendido su decisión. Ha dicho que solo ha hecho lo que Umay le pidió, y que su hija sí quería irse con él. “Te fui infiel a ti, pero no a mis hijos”, ha soltado, dejando claro que no piensa recular.

Bahar le ha acusado de querer hacerle daño, pero Timur ha estallado: “Solo tú eres siempre la víctima. Yo también sufro, y no te he hecho nada malo. La justicia me ha dado a mi hija… parece que la madre perfecta no lo era tanto”.

Luego, le ha reprochado que Bahar siempre ha apartado a sus hijos de él. “No estás en posición de hacer nada por Umay ni por Uras. Hasta ahora, tampoco me has dejado hacer nada por ellos”.

Bahar, llorando, le ha dicho que miente. Siempre lo dio todo por su familia, aunque Timur nunca la haya valorado. Pero él ha insistido: “Conoce tu lugar y tus límites. Si tú eres madre, yo soy padre”.

Y con eso, se ha marchado dejando a Bahar sola y llorando en mitad de la calle.