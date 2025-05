Pelayo, indignado con Marta al temer que su reputación podría volver a estar en peligro

Amador Rojas, el nuevo asesor de seguridad de la empresa, ha entrado pisando fuerte.

Solo Damián, Andrés y ahora Marta saben que ese hombre se llama en realidad Ángel y que es en realidad el detective contratado por Damián para infiltrarse y obtener información de don Pedro.

Marta se había dado cuenta de que ese hombre miraba de manera extraña tanto a ella como a Fina y, tras una conversación con su hermano Andrés, se ha dado cuenta de que ese hombre fue quién les hizo las fotografías a ambas dándose un beso. ¡Le contrató Jesús!

Marta se ha quedado de piedra y se lo ha echado en cara a su padre. No puede creerse que Damián haya contratado a ese hombre que casi les arruina la vida y le ha pedido que lo despida sin éxito.

Marta decide contárselo todo a Pelayo que no puede creerse lo que está escuchando y no entiende que no se lo haya contado hasta ahora.

Esas fotos son pruebas y tiene miedo de que puedan salir a la luz lo que arruinaría su vida para siempre.

Marta le ha asegurado que esas fotografías ya no existen ni los negativos, pero Pelayo se enfada mucho provocando una gran discusión entre ambos. ¿Qué pasará?