PERSONAJES | PRESUNTO CULPABLE

Elvira Mínguez es Amaia: "Amaia es la matriarca de los Otxoa, un personaje con una ideología radical"

La matriarca de los Otxoa es una madre coraje que no dudará en sacar las garras para defender a los suyos y mantener a su familia unida. De carácter fuerte y algo radical, Amaia es una mujer orgullosa que no se achanta fácilmente. Odia a los Arístegui a pesar de que trabaja para ellos en los astilleros del pueblo. Además, posee una fuerte enemistad con Begoña, a quien no duda en recordar que Jon es el asesino de su hija Anne. A pesar de su carácter, Amaia es muy querida entre los suyos. Quizás por eso los Arístegui evitan tomar medidas contra ella.