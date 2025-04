Recuerdos, confesiones y mucha complicidad. Así ha sido el reencuentro entre César y Amanda

Desde que Amanda y César firmaron los papeles del divorcio tienen una relación más distendida. La única preocupación de Amanda es demostrar que su hermana Daniela es inocente y no fue ella quién mató a Jaime, su prometido el día de la boda. Y César es su rival en los juzgados pero también su ex pareja y ambos se están ayudando todo lo que pueden en este caso.

La vuelta al mundo de la abogacía no está siendo fácil para Amanda y es que tiene sentimientos encontrados con su nuevo despacho: Castro y Ochoa. Gabriel es la antítesis a ella y ha querido desahogarse con César lo que ella no se esperaba es que esta vez y sin que sirva de precedente su ex marido coincide con Gabriel.

