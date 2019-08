EL LUNES A LAS 22:45 HORAS EN ANTENA 3

‘Pequeñas coincidencias’ es una comedia dirigida por Javier Veiga. La serie cuenta la historia de un hombre (Javier Veiga) y una mujer (Marta Hazas) dispuestos a tener un hijo si encuentran a su media naranja. Ambos personajes aún no se conocen pero, lo que no saben, es que pequeñas coincidencias podrán hacer posible que se encuentren, ¿o no? Descúbrelo el lunes a las 22:45 horas en Antena 3.