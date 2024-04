¡Que comience el espectáculo! Ender disfruta humillando a Sahika en el escenario

Por sorprendente que parezca, Sahika se ha convertido en una persona buena y amable estos últimos años y, además, ha montado un dúo musical con Zehra y actúan normalmente en un local que les ha conseguido Cayati, su representante.

Ender y Sedai no han podido resistir la tentación de acudir al local a verlas actuar y mofarse de ellas. Los dos han aprovechado su superioridad económica para hacerles pasar un mal rato en el escenario.

Sedai ha pedido diez botellas de champán para todos los asistentes y también una canción en particular a Zehra y a Sahika. “Queremos algo más animado. ¡Cantad algo más divertido!”, les pide Ender con una sonrisa pícara en la cara.

Sahika no está de acuerdo con las peticiones del matrimonio, pero para que no la despidan no le queda más remedio que hacerles caso. “Empieza ya. Hemos venido a pasárnoslo bien”, insiste Ender. ¿Se acabarán convirtiendo Sahika y Zehra en grandes estrellas de la música?