Ender se planta ante Sahika y le advierte: “¡A mí no me das órdenes!”

Ender, harta de la situación privilegiada de Sahika, ha tenido una charla muy seria con ella. Tal y como le ha dicho, no tolera que piense que puede mandar sobre ella y que se crea la dueña de la empresa.

Recordándole que no puede decirle lo que debe hacer, Ender ha sacado su lado más oscuro: “Tú no me das órdenes a mí. ¡Lo has entendido!”, le ha dicho de manera tajante.

Sin embargo, Sahika ha respondido con humor, afirmando que está celosa de su matrimonio: “Te has arrepentido de no haberte casado con Hasan Ali porque he conseguido ser una digna y estupenda esposa para mi marido”.

Ante esta respuesta, Ender se ha reído y le ha advertido que Hasan Ali planea deshacerse de ella lo antes posible. La tensión entre las dos mujeres ha alcanzado un nuevo nivel y, así, acaba de comenzar la guerra entre las dos divas. ¿Quién la ganará?