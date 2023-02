Zeynep y Alihan...¡a punto de besarse!

Alihan estaba muy celoso de Emir, el amigo de Zeynep. Cuando llegó al concierto les encontró divirtiéndose y riéndose... ¡Se pensó que era su novio! Pero nada más lejos de la realidad. Emir es el mejor amigo de la joven, y es como un hermano para ella.

Al salir de la comisaría de policía, el empresario iba un poco enfadado en el coche mientras Zeynep no paraba de disculparse. La joven se sentía muy mal por lo que había pasado: estaba muy apurada de que su jefe hubiera terminado en comisaría por ella.

Alihan no paraba de cargar contra Emir: "Deberías buscarte un novio que no ligara con otras". Zeynep, se ha quedado pálida... ¡Emir es su mejor amigo! Alihan le ha comentado que él aun estaba en el calabozo y la joven se ha preocupado mucho, quería ir a por él. Pero su jefe no le dejaba, ha acelerado y quería que llevarla a casa.

Finalmente, Zeynep ha conseguido bajarse del coche y salir corriendo... ¡Pero él ha ido tras ella! Se ha sentido mucho mejor al enterarse de que Emir era solo un amigo, estaba muy celoso. Mientras hablaban, Zeynep se ha fijado en que él llevaba puesto el pañuelo que ella le regaló... ¡Y le ha gustado mucho! Aunque le ha dicho que no le ponía contenta. Ambos se han mirado fijamente durante unos segundos, y Alihan le ha tocado el pecho a la joven... ¡Su corazón latía muy fuerte! Se han quedado a pocos centímetros el uno del otro... ¡Y casi se besan! ¿Será este el comienzo de algo más entre ellos?