Zeynep le cuenta toda la verdad a Hakan sobre lo sucedido con Irem... ¿La perdonará?

Zeynep se siente muy mal por todo lo que ha sucedido con su prima Irem. Ellas estaban muy unidas y ahora, por culpa de Yildiz, se ha estropeado todo. ¡Irem se ha marchado de sus vidas para siempre! ¡No quiere volver a verlas!

Zeynep ha ido a hablar con Hakan, ya que quiere interceder por su prima. Sabe que ella no tiene la culpa de nada, sino que fue víctima de un maléfico plan de Yildiz y Ender. ¡Ha sido un daño colateral!

La joven le ha explicado que su prima no tiene ninguna culpa, ya que ella solo quería ayudar a Yildiz. Hakan entiende eso, pero lo que no comprende es por qué Irem le mintió en la cara. ¡Eso le ha dolido mucho! Yilmaz intenta defender a Irem y cree que no supo gestionar la situación, quizá quiso mantenerle al margen.

A pesar del disgusto de Hakan, Zeynep le ha pedido que reflexione, ya que todo ha sido un malentendido. "Vuestra relación se merece algo más que esto", ha defendido la joven Yilmaz. Hakan le ha prometido que pensará en lo que le ha dicho... ¿Le dará otra oportunidad a Irem?