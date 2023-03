Zehra vuelve a la mansión Argun y da una importante noticia: ¡Se ha casado con Sinan!

Halit se quedó muy preocupado cuando su hija Zehra se fue de casa. Tras una fuerte discusión entre ambos, la joven se cansó de las humillaciones de su padre y se marchó. Él intentó llamarla varias veces, pero ella no le contestaba. ¡Hasta le pidió a su chófer que investigase dónde podía estar pero no encontró nada!

Cuando Zehra vio que su padre se había preocupado por ella y le había pedido por mensaje que volviese a casa, se alegró mucho. Sin embargo, Sinan intentó convencerla para que no se dejase pisar y le dejase claro a Halit que es una mujer adulta que toma sus propias decisiones. ¡Y eso hizo!

Cuando toda la familia Argun está reunida en el salón de la mansión, suena el timbre. ¡Es Zehra! Halit la abraza y le confiesa lo mucho que se había preocupado por ella. Su hija le pide perdón por haberlo comprometido por la deuda de la clínica estética y por haberse ido de repente de casa. ¡Él está feliz de tenerla de nuevo en casa!

Pero eso no es lo único que la mayor de los Argun tiene que decir. “Quería que alguien me quisiera tal y como soy y por fin lo he encontrado y hoy me he casado con él”, confiesa. ¡Toda la familia se queda boquiabierta! Pero sin duda, la cara de todos empeora cuando ven que el marido de Zehra es… ¡Sinan! El cirujano entra en el salón y nadie puede dar crédito.

¡Halit no puede creerse que su hija haya caído en las garras de ese hombre! ¿Le contará que el cirujano fue amante de Ender? ¿Qué pasará cuando Zehra descubra que Sinan la ha estado utilizando?

Halit le ha echado a patadas de la mansión Argun: "¡Fuera y no vuelvas nunca más!", le ha dicho con rabia a Sinan. Pero además ha echado también a su propia hija: "¡Desde este momento no eres hija mía!" ¿Qué pasará entre ambos? ¿Se le pasará a Halit su tremendo enfado con Zehra?