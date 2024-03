Yildiz hace un último intento de reconciliación con Feride: “Acabemos con las peleas entre nosotras”

Yildiz ha hecho una visita a Feride con la esperanza de dejar atrás los malos rollos y reconciliarse con su suegra. "Acabemos con las peleas entre nosotras", le ha dicho mirándola a los ojos.

La joven está muy enamorada de su marido, Çağatay, y quiere que haya armonía en su familia. Sin embargo, Feride se ha vuelto a mostrar reacia a aceptarla ya que ella no es la clase de mujer que quiere para su hijo.

Recordándole el engaño de Sahika, Yildiz le ha pedido a su suegra que no la juzgue injustamente. "A pesar de todas las cosas malas que me ha dicho, he venido a tratar de hacer las paces", le ha asegurado.

Ante la negativa de Feride por llegar a un acuerdo, Yildiz se ha marchado, esperando que recapacite y que las cosas cambien entre ellas.