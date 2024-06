Yildiz, destrozada tras la nueva humillación de Çağatay y Kumru: “He perdido la fe en la vida”

Una vez más, Kumru y Çağatay han manipulado a Yildiz. La relación aparente entre la modelo y Ömer resultó ser solo una estratagema para que Yildiz aceptara firmar el divorcio, permitiendo así que Çağatay quedara libre para casarse de nuevo.

La preocupación de Asuman por su hija crece sin cesar. Aunque no deja de hablarle, las palabras parecen caer en oídos sordos para Yildiz. Ella no reacciona. Aún no es consciente de todo lo que ha vivido, y cómo al final, todo ha acabado así.

"Si se murieran, no me daría ninguna pena", ha soltado con rabia después de las presiones de su madre. No comprende por qué, después de luchar tanto por impartir justicia, el mundo no le ha correspondido.

"Estaré en mi cuarto", ha sentenciado antes de retirarse a su habitación. ¿Podrá Yildiz superar este gran revés? ¿Volverá a creer algún día en el amor?