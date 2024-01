Yildiz, destrozada al creer que Kerim la ha engañado: “Pensaba que él también me quería”

Şahika se ha vuelto a salir con la suya y ha conseguido hacerle creer a Ender que Kerim y ella sí que salen juntos. La hermana de Kaya ha manipulado una conversación de audio para que su cuñada escuchase al directivo decir claramente que la quería.

Ender se ha quedado con muy mal cuerpo después de escuchar esa falsa conversación telefónica y ha decidido visitar a Yildiz de inmediato para contárselo, ya que hacía apenas unas horas que su amiga le había hablado de lo ilusionada que estaba con Kerim.

“En otra ocasión, no te conté lo de Leyla y me equivoqué y como ahora soy consciente de ello, no me gustaría cometer el mismo error”, ha comenzado explicando la mujer de Kaya. Sin dar más rodeos, Ender le cuenta a su amiga lo que ha escuchado y a Yildiz le cuesta unos segundos asimilar la información.

“No puede ser. Ayer mismo estuvimos juntos y me dio la impresión de que él también me quería”, se lamenta la joven Yilmaz. Su amiga trata de consolarla, pero parece que nada consigue animar en estos momentos a Yildiz. ¿La empujará esta información a tomar una decisión equivocada?

Por su parte, ajeno a todo esto, Kerim le comunica a Mert que quiere cancelar su plan de robo de la empresa y le pide que renuncie a su trabajo de inmediato. ¡Su amor por Yildiz pesa más que sus ansias de dinero!