Yildiz no cae en la trampa de Halit: “Quiero te preocupes por mí, no que me des tu dinero”

Al enterarse de que Halit y Yildiz se habían reconciliado, Ender volvió a intentar sembrar la duda en su exmarido. Le sugirió que transfiriera a la cuenta de su mujer 5 millones de liras, así vería si seguiría a su lado o no. ¡Ender la acusaba de ser una cazafortunas!

Kemal, que escuchó toda la conversación, avisó a Yildiz de la trampa que tenían pensado tenderle. La joven se encontraba muy mal últimamente y a pesar de que su matrimonio seguía adelante, sabía que algo fallaba.

Halit ha llevado a Yildiz al banco y le ha dado lo que ella ya se esperaba… ¡Una libreta de una cuenta con 5 millones de liras! “Tenías razón, puede que tengas necesidades propias”, le dice el empresario.

Pero en lugar de agradecérselo, la joven… ¡Rompe la libreta! “Te he pedido que te preocupes por mí, no lo quiero”, le recrimina mientras abandona el banco de malas maneras. ¡Halit no puede creerse lo que acaba de hacer! ¿Servirá este gesto para que el empresario crea en la honestidad de su mujer?