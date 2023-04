Halit decide darle otra oportunidad a Yildiz: “Tú no te vas”

Cuando Halit descubrió que su mujer le había estado robando dinero tras un acuerdo con una boutique, el empresario se enfureció con ella y se marchó de casa. ¡Se fue a un hotel y allí volvió a tener una noche de pasión con Ender!

Pero Halit necesitaba saber por qué Yildiz le había hecho eso, así que llamó a su despacho a la dependienta de la tienda con la que su mujer había llegado a un acuerdo. Ella lo convenció de que la joven había actuado con inocencia, pensando en ayudar a su madre. ¡Todo a cambio de unos pendientes que Yildiz le prometió!

El empresario ha ido a buscar a su esposa al nuevo trabajo que le había conseguido Kemal y se la ha llevado a casa para hablar de todo lo que había pasado. Primero le ha prohibido volver a ese empleo y luego se han echado cosas en cara.

“Tú no quieres darme dinero y no me dejas trabajar, no me preguntas si necesito algo o si mi familia lo necesita”, le reprocha Yildiz. Además, le recalca que los dos han hecho cosas mal, pero que ella le perdona porque todavía le quiere.

Justo cuando Yildiz está a punto de irse… ¡Halit la detiene! “Tú no te vas”, le dice mientras la abraza. ¡Han decidido darse una nueva oportunidad! ¿Descubrirá Yildiz que su marido le ha sido infiel con Ender?