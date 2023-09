Yiğit obliga a Ender y Kaya a estar juntos: “Quiero que mi padre y mi madre se casen”

Aunque Yiğit ha comenzado a aceptar que Ender y Kaya son sus padres, todavía no los ve como tal. El joven tiene mejor relación con Kaya, pero aun así no termina de fiarse del todo de ninguno de los dos. Además, le está costando mucho adaptarse a su nueva situación económica y vital

Yiğit ha citado a sus padres en una cafetería para contarles algo importante. Ni Ender ni Kaya se esperaban esa reunión en familia, ya que contaban encontrarse sólo con su hijo. ¡Además lo notan muy raro!

“Mi padre oficialmente es Kaya Ekinci y mi madre es Ender Çelebi”, les cuenta mientras les enseña su nuevo carnet de identidad. El problema es que lo hace con un tono irónico, por lo que sus padres tratan de explicarle que, aunque le cueste adaptarse a esta nueva situación, estarán ahí para lo que necesite.

Al ver que sus padres le aseguran que harían cualquier cosa por él, Yiğit los pone a prueba y les pide que… ¡se casen! Ender y Kaya se quedan de piedra al escucharlo y le dicen que eso no es posible, pero si no lo hacen… ¡el joven no quiere volver a verlos!

Kaya y Ender estuvieron muy enamorados en el pasado, sin embargo, ahora mismo siguen caminos distintos: Él está conociendo a Leyla y ella tiene ambiciosos planes de negocio con Nadir. ¿Se sacrificarán por su hijo? ¿Volverá a surgir el amor entre ellos si se llegan a casar?