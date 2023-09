Kaya y Yiğit se funden en su primer abrazo como padre e hijo: “Voy a intentar compensar todo el tiempo perdido”

Kaya y Yiğit se han quedado de piedra al descubrir que son padre e hijo. Şahika lo ha contado delante de toda la mansión Argun para vengarse de Ender y el joven ha abandonado la casa, sobrepasado por la situación.

Después de mantener una larga conversación con Ender llena de reproches, Kaya ha ido a casa de Yiğit para ver qué tal se encuentra. Ellos dos ya tenían buena relación antes de descubrir la verdad, de hecho, el joven reconoció que el abogado era la única persona en la que confiaba.

Sin cruzar apenas palabras, los dos se han fundido en un emotivo abrazo en el que no han podido contener las lágrimas. “No te voy a abandonar”, le ha asegurado en abogado mirándole a los ojos. ¡Imposible no emocionarse con ese momento!

A pesar del gran enfado que tiene con ella, Kaya trata de explicarle a su hijo los motivos por los que Ender lo dio en adopción con la esperanza de que algún día pueda perdonarla. “Yo siempre estaré a tu lado. Voy a intentar compensarte por todo el tiempo perdido”, le ha asegurado Kaya a su hijo. ¿Le dará una oportunidad Yiğit como padre? ¿Y a Ender como madre?