Yiğit consigue que Erim comprenda su sufrimiento: “Yo acabo de encontrar a mis padres”

Yiğit les ha pedido a sus padres que se casen y, después de meditarlo fríamente y durante un tiempo, Ender y Kaya han decidido hacer este sacrificio por su hijo. Aunque los dos tenían, en estos momentos, otros planes para el futuro, para ambos ha pesado más la felicidad de su hijo.

Ender todavía no ha tenido tiempo de darle la noticia a su otro hijo, así que Şahika ha aprovechado la situación y se ha adelantado a su enemiga contándole a Erim lo que su padre pretende hacer sin su consentimiento.

Erim ha aparecido en casa de su madre hecho una furia, aunque, por suerte, allí también se encontraba su hermano y ha intentado calmarlo. “Se lo he pedido yo. No le enfades con ella”, le dice Yiğit.

El hijo de Halit no entiende por qué no ha hablado antes con él si se encontraba tan mal y él le pide disculpas por no haberlo hecho. “Tú has crecido con tu padre y tu madre. Has visto todas sus fases. Yo acabo de encontrar a los míos”, se justifica Yiğit para intentar que su hermano se ponga en su piel.

Finalmente, parece que Erim da su brazo a torcer y se calma su enfado hacia su madre y su hermano, aunque hay una cosa que le preocupa: qué opine Halit al respecto. ¿Impedirá el empresario que su hijo haga vida con los Ekinci?