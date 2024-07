Triunfa el plan de Emir: ¡Gamze y Caner comienzan a salir!

Parece que el amor florece de nuevo en Pecado Original. Esta vez, con dos personas que no nos esperábamos para nada, pero… ¡han surgido las chispas!

Gamze y Caner dan un bonito paseo por la calle después de haber estado un rato juntos. Llega la hora de irse y ella comenta que pedirá un taxi para no molestar. El hermano de Ender no puede ser más adorable y le dice: “¿Crees que te dejaría coger un taxi? Me ofendes por favor”

Seguidamente, se cogen de la mano y Caner no puede evitar declararse, a medias, porque tiene muchísima vergüenza. Gamze, sin ninguna duda, le responde que ella también se lo ha pasado genial y que tienen muchas cosas en común. ¡Esto va viento en popa!

Caner quiere que Gamze conozca a su hermana, lo que no sabemos es si Ender quiere conocerla a ella. Por lo que le ha contado a Emir, no le vemos con muchas ganas. La hermana de Caner quiere que su hermano se case con una mujer como ella y además con muchos requisitos: ser CEO de una empresa, saber varios idiomas, saber de moda, que juegue al tenis … ¡Una lista interminable!