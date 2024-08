Selim le da un ultimátum a Handan y ella contraataca con una amenaza aún más fuerte

Selim ha exigido a Handan verse de inmediato. En un cara a cara muy tenso, el médico le ha dicho que no sabía que Kumru y ella eran madre e hija. "La amaba con toda mi alma y lo que me hizo me pareció tan rastrero que quise darle una lección", ha compartido, tratando de justificar sus acciones.

Las palabras de Selim no han calmado a Handan y, sin duda, se ha dado cuenta de que todavía tiene sentimientos encontrados hacia él.

Sin embargo, Selim ha explicado el verdadero motivo de su encuentro: quiere que deje en paz a su familia. "Si no lo haces, lo lamentarás el resto de tu vida", le ha advertido, dejando claro que está dispuesto a proteger a los suyos a cualquier costo.

Handan, lejos de amedrentarse, ha respondido con una amenaza aún más contundente. "A mí no puedes hablarme así", le ha dicho. La tensión entre ambos ha alcanzado su punto máximo. ¿Será este el comienzo de una guerra abierta entre ellos? ¿Qué pasará? Lo descubriremos en el próximo capítulo de Pecado Original.