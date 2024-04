¡A punto de ser descubierta! Ender salva a Sahika de ser pillada por Yildiz

Tras la misteriosa desaparición de Sahika, Yildiz se ha presentado en casa de Ender, convencida de que la joven está tramando algo y teme que esto tenga consecuencias para ella una vez más.

Al llegar al lugar acompañada por Emir, han estado a punto de encontrarse con Sahika, quien estaba en la calle, regresando a casa tras asustar a Zehra. Evitando ser descubierta, Sahika ha tirado una planta y, a punto de ser pillada, Ender ha llegado en el momento justo para evitarlo.

Al invitarlos a pasar a su casa, Ender ha asegurado que Sahika no está y que no sabe nada sobre su paradero, mintiéndoles a la cara. Sin embargo, Yildiz ha advertido a Ender que quiere que se mantenga alejada de su familia y que no cause más problemas.

Ajena a lo que está pasando en la vida de su suegro, Yildiz no tiene idea de que Ender acaba de proponerle matrimonio, ni tampoco sospecha del plan de Sahika para recuperar sus acciones y vengarse del poderoso empresario.