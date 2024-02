Así pactaron Ender y Halit su plan de venganza: “Merecen un castigo ejemplar”

En cuanto Caner le contó que había visto a Sitki saliendo de casa de los Ekinci, Ender decidió presentarse en el despacho de Halit para averiguar lo que estaba pasando. ¡Sabía que debía tratarse de algo gordo!

Ender le confesó a Halit que llevaba tiempo sospechando que ocurría algo entre Yildiz y Kerim y por eso mandó seguirlos. La hermana de Caner le enseñó a su exmarido las fotos que guardaba en su móvil de los dos jóvenes juntos, aunque el empresario le confirmó que ella no era la única que tenía fotos de ese tipo.

“Şahika también las tiene y me ha amenazado con utilizarlas, pero he hecho que se las quiten esta mañana”, le explicó el empresario. Ender no dio crédito a lo que su exmarido le estaba contando, pero se sorprendió todavía más cuando le contó que le había pedido que se casaran.

“Voy a darles una lección”, le explicó Halit después de confirmar que no pensaba casarse ni con la hermana de Kaya ni con la joven Yilmaz. Esas palabras provocaron que la bombilla de Ender se encendiese y le propuso al empresario que les diesen una lección juntos: ¡Ella también tenía cuentas pendientes con Yildiz, Şahika y Kaya! ¿Qué pasará ahora que todos saben que se han casado?