La peor pesadilla de Zeynep se hace realidad: ¡la joven descubre que está casada con Engin!

¡Zeynep no puede creer más la situación! Después de que su hermana y su madre llamarán al aeropuerto para decir que había una bomba y así no dejar que la joven se fuera a Estados Unidos, se entera de que, por culpa de su madre, está casada con un hombre al que no ama.

La policía entra en casa de las Yilmaz para detenerlas por engañar a las autoridades y decir que en el avión había una bomba. ¡Todo para que Zeynep no se fuera de Estambul!

Cuando van a recogerlas Engin, Emir y Sedai, la policía informa al hermano de Handan que una de las mujeres arrestadas es su esposa. ¡Engin se queda totalmente impactado! En cuanto ve el archivo se da cuenta de que la boda ha sido real... ¡Están casados!

Cuando le da la noticia a Zeynep, ella no puede creerlo y empieza a hacer preguntas. Asuman se queda callada y con una cara de culpabilidad que la delata por momentos. ¿Perdonará la joven a su madre por haberla casado sin su permiso? ¿Qué pensará Engin de todo lo ocurrido?