El padre de Dündar, muy enfadado, se ensaña con Zeynep: “Has abandonado a mi hijo”

Halit está intentando solucionar lo sucedido entre Zeynep y Dündar con el padre del joven. Yaser está muy disgustado por todo lo ocurrido con la boda, y cuando Zeynep llega al despacho donde se encuentran ambos, no se esfuerza en esconder su descontento hacia la joven. Aunque ella le ha pedido disculpas, él le ha reprochado su comportamiento: "Me avergonzaste delante de mi familia y amigos", ha dicho muy enfadado.

Yaser se lamenta de estar en boca de todo el mundo por la decisión de Dündar. ¡Le culpa a él de todo lo sucedido con la boda! La madre de Dündar, desde el momento en el que la vio, supo que todo iba a salir mal... ¡Y no quería que se cara con ella! Según él, preferiría que se hubieran casado y que después se hubieran divorciado... ¡Ahora Dündar es el hazmerreír de todos!

Zeynep se siente responsable e intenta pedir perdón pero no logra decir nada que le convenza. Halit trata de animar a la joven, pero ella no encuentra consuelo. "Dündar ha pagado las consecuencias de intentar ir a por una mujer que no le correspondía", le ha dicho él.