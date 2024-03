Nurgül le canta las cuarenta a Mert mientras advierte a Zehra: "Tienes que divorciarte"

Zehra y Caner tuvieron una relación sentimental en el pasado. Un amor que, ahora, está causando mella en el matrimonio entre Mert y Zehra. “¿Crees que no lo descubriría?”, le ha preguntado Mert alterado a su mujer.

Zehra ha intentado calmar a su marido y le ha explicado la situación: “Le llamé porque no quería hablar con Ender”. Una respuesta que ha enfadado aún más a Mert: “Creo que lo ves en secreto, me estás mintiendo”.

Nurgül, que iba a pasar la noche en casa de Mert sin que este lo supiera, ha querido intervenir por la intensidad de la discusión: “Deja de gritarle de una vez, ¡Imbécil!”. Mert se ha quedado de piedra y ha preguntado: “¿Quién es esta mujer?”. Nurgül no ha dejado responder a Zehra y ha amenazado directamente a Mert: “Acabo de salir de la cárcel, no me enfades o me caerán otros seis meses por pegarte”.

¿La desconfianza de Mert supondrá el fin del matrimonio? ¿Zehra seguirá el consejo de Nurgül?