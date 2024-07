Handan se reencuentra con su hermano Engin… ¡que acaba de heredar una gran fortuna!

Nunca hemos oído hablar de Engin porque a Handan no le interesaba, hasta ahora. La madre de Kumru siempre lo ha ignorado porque para ella era un simple trabajador que no tenía nada y del que no se podía aprovechar.

Engin trabajaba para un millonario y cuando este hombre fallece le deja en herencia toda su fortuna, algo que el no se esperaba. El empleado de Handan se entera de todo esto y en seguida se lo cuenta a la madre de Kumru.

Desde ese momento, Handan empieza a interesarse por su hermano y decide buscarle. Cuando llega, se encuentra con que su hermano esta muy triste por la muerte de su jefe e intenta apoyarle, aunque realmente lo único que quiere es su dinero.

En cuando Engin se da cuenta de que lo único que quiere su hermana es aprovecharse de él, le pide por favor que se marche. Ella sigue con su papel, pero él la conoce bien y sabe que lo que quiere es su nueva fortuna. ¿Conseguirá Handan quedarse con el dinero de su hermano?