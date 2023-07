Halit, convencido de separarse de Yildiz: “Si me arrepiento, le diré que vuelva”

Halit le pidió el divorcio a Yildiz después de comunicarle que pasaría una temporada en casa de Ender por el bien de su hijo. Aunque la joven Yilmaz intentó hablar con él, la decisión estaba tomada: el empresario defendía que eran incompatible.

Yildiz está destrozada y, por eso, le ha pedido a su hermana y a Alihan que intenten hablar con Halit para replantearse su decisión. La pareja ha salido a cenar con el empresario y, por lo que éste les ha dicho, su relación está acabada.

Zeynep llama a su hermana para contarle que la cena no está saliendo como esperaba y le pide que no se haga muchas ilusiones. Yildiz, por su parte, no pierde la esperanza, mientras que Halit le asegura a Alihan que ya no hay vuelta atrás.

“¿Y si te arrepientes cuando te hayas calmado?”, le pregunta el marido de Zeynep a su socio. Halit le recuerda que nunca se lamenta de sus decisiones, pero está convencido de que, si quisiese volver con Yildiz, podría.

“Muchas mujeres querrían estar en su lugar. En eso no voy a ser modesto”, asegura Halit. ¿Acabará volviendo con Yildiz cuando las aguas se hayan calmado? ¿Seguirá esperándole la joven Yilmaz?