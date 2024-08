El gesto de Doğan que impresiona a Yildiz: ¿la prueba definitiva para volver a estar juntos?

Yildiz se ha quedado completamente impactada por el comportamiento de Doğan. El empresario ha llegado al colegio del pequeño para enfrentarse a los responsables y dejar claro quiénes son los culpables de la situación.

El exmarido de Yildiz ha acusado a los profesores de no haber tomado las medidas necesarias para evitar que los conflictos y abusos llegaran a este extremo. Ha dejado claro que Halit Can no es un niño problemático y que no debería soportar que sus compañeros se metan con él.

Los padres de los niños que han agredido a Halit Can han dejado claro su intención de denunciarlos. Sin embargo, Doğan ha exigido una reunión con la familia de los agresores o, de lo contrario, procederá a denunciar al colegio.

Yildiz, al ver cómo Doğan ha tomado cartas en el asunto, se ha sentido más protegida que nunca. Estos gestos son los que había echado de menos en su exmarido, y ahora se pregunta si este comportamiento podría hacer que volvieran a ser una familia feliz.