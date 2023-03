¡Fuerte pelea entre Halit y Zehra!: “No has hecho nada bien en toda tu vida”

Ender decidió librarse de Sinan contándole a Zehra que tenía un amante. La hija de Halit se presentó en el aeropuerto y confirmó que lo que la exmujer de su padre le había dicho era verdad… ¡Su marido pensaba fugarse! Aunque no llegó a descubrir que su amante era Ender.

Rota de dolor, además de la humillación, a Zehra empezó a preocuparle el poder notarial que le había dado a Sinan. ¿Y si la había estafado? ¿Su único propósito era robarle dinero? ¡Su padre no podría perdonárselo nunca!

Cuando Halit investigó, descubrió que su hija le hizo perder… ¡Dos millones de liras! A Zehra se le cae la cara de vergüenza delante de él: “Lo siento mucho”, le dice. ¡Pero a su padre no le sirven de nada sus disculpas!

“Toda tu vida has actuado mal”, le reprocha Halit. El empresario no quiere hablar más con su hija… ¡Todavía no puede entender cómo se ha dejado engañar tan fácilmente por un estafador como Sinan!

Zehra le pregunta qué pasará Sinan y Halit le responde que él mismo se encargará de que su abogado lo encuentre para que firme un acuerdo de divorcio. ¿Darán con su paradero? ¿Perdonará algún día Halit a su hija?