Feyza toma distancia con Yildiz tras la escena de celos: “No te he perdonado”

Después de la escena de celos que protagonizó en la oficina, Yildiz ha querido darle una nueva oportunidad a Feyza. Se arrepiente mucho de lo hizo y sabe que su comportamiento no fue el adecuado.

Por eso, cuando se ha encontrado con la mujer en el parque, Yildiz ha querido ser lo más agradable posible, y se ha interesado por su hijo y la historia que envuelve a ambos, a la vez que le contaba todo acerca de su niño.

Sin embargo, la mujer no se ha mostrado muy receptiva: no ha olvidado todo lo ocurrido en la empresa, y no va a personar a la mujer tan fácilmente. Yildiz ha intentado disculparse por todos los medios, pero parece que la decisión está tomada. ¿Olvidará algún día todo lo ocurrido y empezarán de nuevo?