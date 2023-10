¡La felicidad se apodera de Ender y Kaya! Yiğit los llama ‘mamá’ y ‘papá’ por primera vez

Ender y Kaya están muy preocupados por dónde pueda estar su hijo. Hace un par de horas que unos policías se presentaron en su casa asegurando que Yiğit estaba acusado de intento de homicidio, pero en comisaría han descubierto que habían sido víctima de una trampa.

Ender no ha aguantado más y le ha contado a Kaya que su hermana la ha estado amenazando. El abogado de ha quedado en shock, pero le ha asegurado a la madre de su hijo que la ayudará y que investigará a su hermana.

Justo en ese momento, Yiğit aparece en un taxi y ellos se acercan a él para preguntarle cómo se encuentra. Al ver lo preocupados que están sus padres, el joven los abraza y decide sincerarse con ellos: “Al casaros, comprendí que me queríais de verdad y yo no me lo había creído”. ¡Ender y Kaya están al borde de la lágrima!

La pareja no tarda en romper a llorar cuando Yiğit se refiere a ellos como… ¡papá y mamá! ¡Es la primera vez que los llama así! “He soñado tanto con oír eso”, confiesa Ender entre lágrimas. ¡Cómo nos alegramos de ver a esta familia tan unida! ¿Supondrá Sahika un problema para su felicidad? ¿Acabarán Ender y Kaya convirtiéndose en un matrimonio real?