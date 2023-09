Ender intenta disculpase con Yiğit pero él le echa en cara su dura infancia: “Me pegaban… ¡He sido desgraciado por tu culpa!”

Ahora que todos saben que Yiğit es el niño que Ender dio en adopción, la hermana de Caner ha acudido a casa de Kaya para disculparse con su hijo. Sin embargo, cuando el sobrino de Sahika ve a su madre entrar por la puerta, ni siquiera le da una oportunidad y espeta. “Váyase, no quiero verla”.

Ender hace caso omiso a esas palabras, se acerca a él y le confiesa que... ¡sabe que fue él quien intentó matarla! Yiğit intenta excusarse, y después su madre le pide perdón, algo que no le sienta nada bien al joven. “Me pegaban… ¡He sido desgraciado por su culpa!” afirma el hijo de Kaya recordando su infancia.

“Que me veas erguida no significa que no sufra por dentro” dice Ender en un ejercicio de sinceridad con su hijo. Sin embargo, la única respuesta de Yiğit es una carcajada... ¡no se cree nada de lo que le dice su madre!

“Solo te pido que me des una oportunidad” afirma Ender mientras intenta acercarse a su hijo. Pero él la rechaza cruelmente, dejándola sumida en un mar de lágrimas. ¡No podemos ver a Ender así! ¿Podrán reconciliarse en algún momento?