Avance del próximo capítulo de 'Pecado Original': Ender acepta divorciarse de Alihan... ¿Será verdad o tendrá un as bajo la manga?

Alihan está dispuesto a enmendar todos sus errores y el primero es divorciarse de Ender. El joven tras hacer las paces con Halit, se lo comunicó a su todavía mujer sobre el papel.. ¡Él quiere recuperar a Zeynep!

En un inicio, a Ender no le hizo ninguna gracia. Es más, le montó una escena y Alihan acabó marchándose... ¡Ender se sentía traicionada por él! Entre sus planes no estaba el divorciarse de Alihan, por lo que no estaba muy por la labor de hacerlo.

En el próximo capítulo veremos como Ender aparece en el despacho de Alihan con aires renovados y mucho más calmada. La mujer le comenta que accede a divorciarse de él, e incluso bromea con el tema. Pero le preocupa la custodia de Erim, cosa con la que Alihan promete colaborar.

Sin embargo, Ender está como intranquila, hasta nerviosa. ¿Qué tendrá pensado hacer? ¿Aceptará así como así el divorcio de Alihan? ¿O tendrá algo planeado?