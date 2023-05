Ender se disculpa con Emir… ¡Por algo que no ha hecho!

Yildiz planeó las calumnias y el despido de Emir con la intención de enemistar a Ender y a su hermano… ¡Y lo consiguió! Caner acusó a su hermana de haber organizado todo y le dijo que no quería volver a verla.

Caner es el punto débil de Ender. No se imagina la vida sin él. Por eso, ha hecho lo posible por demostrar su inocencia. Le ha suplicado a su hermano que crea su versión de la historia, pero para Caner no ha sido suficiente. Por eso, Ender ha pensado que lo mejor es… ¡Disculparse con Emir! ¡Aunque ella no haya hecho nada!

“Que sepas que no tengo nada que ver con lo que ha ocurrido, alguien ha conspirado contra mi persona. Pero como adoro a mi querido hermano, he venido a pedirte perdón.”, le dice Ender a Emir delante de toda la oficina.

Caner está muy orgulloso de que su hermana haya hecho algo así y los dos se funden en un emotivo abrazo. ¡No pueden estar peleados! Como para Emir, caber es muy importante y él no es nada rencoroso, ha asegurado que la perdona.

“Ya veréis como conseguiré probaros a todos que ha sido un plan de Yildiz”, asegura Ender antes de irse. Zeynep le pide que no meta a su hermana en esto, pero en realidad ha sido ella la que ha organizado todo. ¿Qué pasará si se entera?