Caner echa a Ender de su vida… ¡Por culpa de Yildiz!

La joven que acusó a Emir de ladrón en Falcon Air les ha confesado a Caner y a su amigo que la persona que le ha pagado para hacerlo ha sido… ¡Ender! A su hermano no le ha hecho ninguna gracia descubrir que haya sido capaz de hacer algo así y le ha llamado para echárselo en cara.

A Ender le ha extrañado la actitud de Caner por teléfono y ha decidido acercarse a su casa para aclarar lo que ha pasado. “Eres la persona a la que más he querido en toda mi vida, ¿cómo has podido hacerme esto?”, le recrimina su hermano. ¡Ender no entiende nada! ¡Ella asegura que no tiene nada que ver con las calumnias a Emir!

“No quiero volver a verte ni hablar contigo. Desde hoy ya no tengo una hermana”, sentencia Caner mientras le cierra la puerta en la cara. Ender, entre lágrimas, le suplica que habrá y que la escuche, cuando, de repente, escucha una voz burlesca de fondo… ¡Es Yildiz!

“Duele pelearse con tu hermano, ¿verdad?”, le pregunta la joven Yilmaz. Ender se da cuenta enseguida de que Yildiz está disfrutando de la situación y enseguida llega a la conclusión de que ella es la culpable de todo.

Yildiz fue la que orquestó el despido de Emir con la idea de que Caner acabase decepcionado con su hermana por haber calumniado a su mejor amigo. ¡Y todo ha salido como había planeado!

“Te arrepentirás. Me las vas a pasar”, le asegura Ender. Pero Yildiz está muy tranquila y cree que, sin Caner a su lado, su mayor enemiga no podrá hacerle nada. ¿Conseguirá Ender reconciliarse con su hermano?