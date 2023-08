Ender, destrozada tras un nuevo enfrentamiento con Erim, pero un poco más cerca de Yiğit

La vuelta de Ender a su antigua vida no ha sido como ella había imaginado. Todo el mundo ha puesto en duda su accidente y, aunque ella le ha dicho a la policía que no recordaba quién la había empujado al mar, en la intimidad, a Caner, le ha reconocido que ha sido Yiğit. ¡Pero no puede acusarlo porque ya sabe que es hijo suyo!

Erim ha sido muy duro con ella en su reencuentro y, aunque Ender ha querido explicarle los motivos de su desaparición, él no ha querido escucharla. Sin embargo, Şahika ha animado al joven a encontrarse con su madre… ¡Para vengarse de ella y hacerla sufrir!

El menor de los Argun ha citado a su madre en el cementerio y la sorpresa de Ender es mayúscula al verlo en una tumba con su nombre. “Tú no eres mi madre. Mi madre está muerta”, le espeta él con crueldad.

Ender vuelve a intentar explicarle a su hijo lo ocurrido… ¡Pero él se niega a escucharla! “Me puse enfermo por culparme de tu muerte”, le reprocha él. Erim no quiere seguir hablando con ella y la empuja antes de irse… ¡Aunque por suerte Yiğit consigue sujetarla!

Todavía rota por las palabras de Erim, Ender aprovecha ese acercamiento con Yiğit para preguntarle: “¿Tú estás bien? ¿Eres feliz?”. ¿Comenzará el joven a sospechar que su madre ya sabe la verdad?