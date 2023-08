El desgarrador reencuentro entre Erim y Ender: “Nunca te lo voy a perdonar”

Erim lo ha pasado muy mal estos meses creyendo que su madre había fallecido. A penas quería hablar con nadie y para colmo, Şahika, le ha estado echando un extraño medicamento en la bebida para empeorar su estado de salud.

El joven se ha quedado de piedra al ver a su madre aparecer en la mansión Argun. ¡Nadie contaba con que estuviese viva! Con dificultad para andar y con un aspecto físico bastante empeorado, Ender se ha acercado a su hijo después de acusar públicamente a Şahika de haberla intentado matar.

Al principio, Erim se aleja de ella asegurando que su madre está muerta y que lo que está viendo no es real, pero, finalmente, Ender consigue acercarse a él y los dos se funden en un emotivo abrazo. ¡Imposible no emocionarse con este momento!

A pesar de las lágrimas y del dolor más que evidente que siente cada uno de ellos, Erim cambia el chip en un momento y estalla contra su madre: “¿Has estado viva todo este tiempo y no me lo has dicho?”. Ender le asegura que se lo contará todo, pero el joven está lleno de rabia y le espeta que… ¡No quiere volver a verla! ¿Dejará Erim que su madre le explique los motivos de su ausencia cuándo esté más calmado?